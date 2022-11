Diebstahl im Landkreis Böblingen Mundraub auf Obstwiesen ist ein Problem

Es gebe zwar mitunter Grundstücke, auf denen tatsächlich Obst am Boden vergammle. Aber das sei nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, denn: „Wer saften oder mosten will, holt die Äpfel oft erst, wenn sie am Boden liegen“, sagt Nuber. „Auch für das Schnapsbrennen sollte das Obst so reif sein, dass es von alleine vom Baum fällt.“

Diebstähle fallen jetzt eher auf

Befeuern die Inflation und die gestiegenen Lebensmittelpreise die Diebstähle? Laut Nuber lässt sich das schwer abschätzen. Er vermutet aber, dass wahrscheinlich Stücklebesitzer diesen Herbst mehr eigenes Obst ernten wollen und deswegen öfter auf ihren Wiesen seien. „Dann bemerken sie die Diebstähle auch eher“, so der Obstbauberater.

Auch, wenn Grundstücke nicht eingezäunt sind, weil das im freien Feld in der Regel gar nicht zulässig ist, ist das Ernten und Auflesen dort nur mit der Erlaubnis der Eigentümer erlaubt. Ansonsten gilt auch hier: Wer sich an fremdem Eigentum vergreift, begeht einen Diebstahl. Zwar gibt es im Strafgesetzbuch den Tatbestand Mundraub seit 1975 nicht mehr, aber das Entwenden von Lebensmitteln fällt unter Paragraf 242 des Strafgesetzbuchs und erfüllt den Straftatbestand des Diebstahls. Und dieser kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Walnüsse sind das Objekt der Begierde

In Leonberg sind seit Jahrzehnten auch Walnüsse das Objekt der Begierde. An den Straßen zwischen der Kernstadt und Gebersheim, aber auch in Höfingen an der Straße nach Ditzingen, sind häufig ganze Familienverbände angerückt, um der begehrten Nüsse habhaft zu werden.

Anfang der 1990er Jahre wurden zwischen Leonberg und Gebersheim mehr als 190 junge Nussbäume gepflanzt. Die Baumpflege hat mittlerweile die Stadt Leonberg übernommen. Diese versucht seit Jahren, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Denn einige Pflücker beschädigen mit Stangen und Wurfgeschossen die Kronen, andere haben sogar mit dicken Vorschlaghämmern gegen die Stämme geschlagen. Deshalb ist man vor zehn Jahren dazu übergegangen im Herbst Plakate an den Bäumen anzubringen, dass jeder höchstens ein Kilogramm Nüsse – etwa 100 Stück – und nur vom Boden sammeln darf.

Ernten an markierten Bäumen ist erlaubt

Obst geerntet werden darf hingegen dort, wo die Baumstämme mit gelb-orange-gestreiften Bändern gekennzeichnet sind, im Rahmen der „Ernte-Bendl“-Aktion des Landkreises Böblingen können diese Bäume kostenlos abgeerntet werden. Die Bänder bewertet Nuber als „gute Zwischenlösung“. Sie seien sinnvoll, weil dadurch weniger Lebensmittel verkämen. Die Bänder würden aber nur zögerlich angenommen von Streuobstwiesenbesitzern. Das bestätigt auch Debora Widmaier, die Leiterin des Ordnungsamtes in Rutesheim. „Wir haben sie angeboten, aber niemand hat sich gemeldet“, sagt sie. Allerdings sind bei ihr in diesem Jahr auch keine Beschwerden wegen Obstklaus eingegangen.

Auch die kostenlose Streuobstwiesenbörse (www.streuobstwiesen-boerse.de) werde nicht so gut genutzt, wie sich Nuber das wünschen würde. „Auch hier haben wir im Kreis Böblingen deutlich mehr Menschen, die Obstbäume zum Ernten suchen, als Menschen, die ihre Obstbäume anbieten.“ Die beste Lösung, so Nuber, sei, wenn sich Pächter für die Wiesen fänden, die die Besitzer nicht bewirtschaften wollen. Das wäre ein nachhaltiges Engagement zur Erhaltung der Kulturlandschaft. „Und die Pacht kostet oft nur Kleinbeträge von zehn, 20 Euro im Jahr“, so Nuber.

Streuobstwiesen im Landkreis Böblingen

Obstbäume

Laut Obstbauberater Nuber stehen im Kreis Böblingen zwischen 200 000 und 250 000 Bäume auf Streuobstwiesen. In den 1960er Jahren waren es noch 550 000 Bäume. „Die Kurve geht steil nach unten“, sagt Nuber.

Verlust

Ein Grund für den Verlust ist unter anderem die Überbauung, also dass die Streuobstwiesen Bauprojekten weichen müssen. Aber auch mangelnder Pflege fallen Bäume zum Opfer. Der Streuobstbaumbestand sei überaltert. Abgestorbene Bäume würden nicht ersetzt oder die Neupflanzungen nicht genügend umsorgt. „In den ersten zehn Jahren braucht ein Baum viel Pflege“, sagt Nuber.

Förderung

Im Landkreis gibt es einige Anreize für Streuobstwiesenbesitzer, sich mehr um ihre Stückle zu kümmern. So werden zum Beispiel Nachpflanzprämien angeboten, Schnittkurse und Apfelsaftprojekte.

Ernte-Bendl

Streuobstwiesenbesitzer oder -bewirtschafter, die ihre Bäume nicht selbst abernten können oder möchten, erhalten die „Ernte-Bendl“ in den Rathäusern oder bei der Fachberatungsstelle des Landratsamts: Helmut Ohngemach, Telefon 0 70 31 / 6 63 23 81 oder E-Mail an h.ohngemach@lrabb.de.