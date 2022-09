Streuobst in der Region Geld-rote Bänder locken zur Obsternte

Besitzer und Bewirtschafter von Streuobstwiesen, die trotzdem von ihrer Ernte abgeben möchten, können sich an ihr Rathaus wenden und dort Bänder erhalten. In Weil der Stadt können die Bänder in der Stadt- und Tourist-Info am Marktplatz abgeholt werden. In Rutesheim ist Tanja Kilper im Rathaus, Zimmer 206, die Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Obstbäume zur Ernte freigeben wollen.

Digitale Streuobstbörse als Sammelstelle

Auch in anderen Landkreisen sind Kommunen bei ähnlichen Aktionen dabei. Im Kreis Ludwigsburg, einer Hochburg des Streuobstanbaus, etwa beteiligen sich Ditzingen und Gerlingen. In Gerlingen können die Bänder an der Information des Rathauses, in der Stadtbücherei, beim Bauhof, Weltladen, Weltcafé, im Getränkemarkt Maisch und beim Obst-, Wein- und Gartenbauverein abgeholt werden. „Stücklesbesitzer“ im Kreis Böblingen können sich auch selbst an Helmut Ohngemach unter der E-Mail-Adresse h.ohngemach@lrabb.de oder der Telefonnummer 0 70 31 / 6 63 23 81 wenden.

Die Fachberatungsstelle verweist auch auf die digitale Streuobstwiesenbörse. Unter www.streuobstwiesen-boerse.de können kostenlos Angebote und Gesuche rund um Streuobst aus elf baden-württembergischen Landkreisen eingestellt werden.