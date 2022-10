Interesse an Streuobst und Regionalem wächst Neue Lust auf alte Obstsorten

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Einkaufen im Dorf Dem letzten Laden in Gebersheim droht das Aus Unkalkulierbare Energiekosten und steigende Einkaufspreise bringen die Betreibergenossenschaft des kleinen Einkaufsmarktes in eine finanzielle Schieflage.

Blutstreifling, Gewürzluiken, Goldparmäne und viele andere Apfelsorten reihen sich an den Ständen der Beschicker. Nicht nur in klassischer Apfelform, sondern auch flüssig und geleeartig. Im Mittelpunkt steht einfach alles, was an Leckereien auf einer Streuobstwiese zu finden ist. Dazu gehören auch die Produkte der Imkerin Carolin Schwarzwälder aus Sindelfingen. Interessante und vor allem naturreine Produkte wie Räucherkerzen mit Waldhonigduft stehen zum Verkauf. Zudem präsentiert sie eine Wabe im Holzrahmen. „Wir machen Naturwabenbau“, erläutert sie. Die Bienen bekommen einen schmalen Wachswabenstreifen, der eingelötet wird und machen selbst den Rest. Nach knapp zwei Wochen ist der 50 auf 40 Zentimeter große Rahmen komplett ausgefüllt. Die goldgelbe Köstlichkeit wartet förmlich darauf, auf ein buttergeschmiertes Bauernbrot gestrichen zu werden.