Kreis Böblingen - Der Kreis Böblingen weitet sein Angebot von Schnelltests aus. Nicht nur startet in Leonberg das fünfte Schnelltestzentrum im Kreis am Montag. Vom 8. Februar an – voraussichtlich bis zum 8. März – soll jeder Einwohner ab zwölf Jahren Anspruch auf bis zu zwei kostenlose Tests in der Woche in einem der Zentren haben.