Cello Akademie Rutesheim Verschlankte Ausgabe mit Mehrwert

Klar war von Anfang an, dass das international ausstrahlende Festival rund ums Cello sich dieses Jahr anders aufstellen und den Akademie-Betrieb an die neue Normalität unter Corona anpassen muss. Überraschend war nicht nur, wie gut das gelang, sondern vor allem, welcher künstlerische Mehrwert sich aus der verschlankten Ausgabe gewinnen ließ. Zum einen, weil die bewusst reduzierte Anzahl von Plätzen bei den Meisterkursen mehr Unterricht und zusätzliche Workshops sowie Beratungsangebote für die glücklichen Ausgewählten bedeutete. Vor allem aber, weil die jungen Talente an mehreren Abenden „Saite an Saite“ mit den Dozenten spielen konnten. Die Rückmeldungen, die der Gestalter und Manager Matthias Trück dazu aus beiden Lagern erhielt, waren eindeutig: Es war ein intensiviertes Akademie-Erlebnis.