Cello Akademie Rutesheim Das Cello und die Tiefe der Seele

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Konkurrenz ist härter denn je

Amelia Chmielewska aus Polen stellte sich selbst und Peter Tschaikowskys „Pezzo Capriccioso“ in einwandfreiem Deutsch vor und demonstrierte mit Dunja Robotti atemberaubende Virtuosität. Sauber und klar intonierte dann Yuya Mizuni aus Japan Antonín Dvoráks Rondo g-Moll: melodiös, melancholisch und ein bisschen frech. Spannend: Denn gleich danach machte sich der Dozent Stephan Braun daran, zu diesem musikalischen Material zu improvisieren. Er sei für „alles Musikalische neben der Klassik“ zuständig ließ er das Publikum mit einem Lächeln wissen – und verpasste Dvoráks Rondo eine gehörige Portion Feuer. Die Menschen im Saal waren begeistert.

Wem das Ende des Konzertabends spanisch vorkam, der lag genau richtig. Zwei Werke des spanischen Komponisten Gaspar Cassadó standen auf dem Programm, dargeboten von den Dozenten Daniel Ishizaka und Denis Severin (mit Pianistin Julia Okruashvili). Cassadó zählte noch zu den Cellisten, die auch selbst komponierten. Im Falle der von Ishizaka dargebotenen „Suite für Violoncello“ hatte er verschiedene alte Tänze musikalisch verarbeitet. Das machte der Solist mit seinem sensiblen Spiel mehr als deutlich.

Zum Abschluss gibt es noch einmal Musik vom Feinsten

Denis Severin, der zwar in der Schweiz unterrichtet, aber aus der Ukraine stammt, drückte seine Begeisterung für die Akademie im Allgemeinen und alle Beteiligten im Besonderen aus und schenkte den Zuhörenden nochmals Musik vom Feinsten. Das Cello, so sagte er, habe in seiner Sprache einen weiblichen Artikel – wie „die Seele“. Beim Lauschen wurde verständlich, wie er das meinte. Denn die „Sonate im alten spanischen Stil“ berührte mit ihrem feinnervigen Ton das Innerste. Zum Abschluss gab es noch eine Überraschung: gemeinsam mit einigen Studenten und einer Studentin servierten sie einen schwungvollen „Mambo for six“.