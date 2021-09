Bundestagswahl 2021 FDP-Mann ist bei Klimaschutz gegen Verbote

Zum einen beim sauberen und hoffentlich irgendwann klimaneutralen Auto, das aber weiterhin hier bei uns erforscht, entwickelt und gebaut werden muss. Zum anderen beim Thema Infrastruktur: Ausbau von Straßen, Schienen, 5G im Mobilfunk oder Glasfaser. Das sind entscheidende Faktoren dafür, dass wir hier in Zukunft noch so gut leben können wie in den letzten 20 oder 30 Jahren.

Welchen politischen Beitrag wollen Sie zur Verkehrswende leisten?

Erstens wird das Auto sauberer werden im Sinne des CO2-Ausstoßes. Zweitens wird es zunehmend autonom fahren. Es wird oft unterschätzt, dass wir in beide Richtungen arbeiten müssen. Das Beste wäre, wenn wir Autoherstellern klare Ziele vorgeben mit einem stufenweisen Abbau von CO2. Aber wir sollten die Entwicklung den Ingenieuren überlassen. Ich glaube, es wird in zehn Jahren eine Mischung aus verschiedenen Antrieben geben: Auch der Verbrenner mit klimaneutralem synthetischem Kraftstoff wird dazugehören.

Ihr Beitrag zur Digitalisierung?

Einerseits muss man zuerst mal an die Netze angeschlossen sein, Stichwort: 5G und Glasfaser. Da fehlt es nicht an Geld, sondern an der Umsetzung. Es ist ein typisch deutsches Problem: Verfahren dauern zu lang und Genehmigungen sind zu kompliziert. Das macht den Ausbau sehr teuer, da brauchen wir eine radikale Vereinfachung. Im zweiten Schritt gilt es, auf die digitalen Anwendungen zu schauen. Da gibt es etwa in den Verwaltungen unheimlich viel Potenzial.

Ihr Beitrag zum Klimaschutz?

Deutschland sollte den Klimaschutz als Chance sehen, insofern dass hier Technologien entwickelt, erdacht und umgesetzt werden, die wir vielleicht in sehr viel größere Länder wie Indien oder China verkaufen können. Auch dort wollen die Menschen Wohlstand aufbauen, der aber möglichst klimaneutral sein sollte. Wenn wir saubere, emissionsarme Verbrennungsmotoren bis hin zu erneuerbaren Energien mit großen Einsparpotenzialen hier entwickeln, erreichen wir sehr viel mehr, als wenn wir auf Verzicht und Verbote setzen – damit werden wir in Deutschland kaum jemand für Klimaschutz begeistern.

Welches Projekt wollen Sie als erstes anpacken, sollten Sie am 26. September erneut gewählt werden?

Wir wollen in der gesetzlichen Rentenversicherung für die künftigen Rentner neben dem umlagefinanzierten Teil einen Teil einführen, in dem Geld angespart wird unter staatlicher Verwaltung. Einfach weil Aktien oder andere Wertpapiere mehr Ertrag bringen als das heutige System.

In welchen Themenbereich müssten Sie sich denn nach einer erfolgreichen Bundestagswahl noch am stärksten einarbeiten?

Ich bin ja bereits im Bundestag und da ist man immer für alle Themen zuständig. Das geht von der Pflege über den Straßenbau bis hin zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Da sehe ich jetzt keine größeren Lücken. Spezialisiert bin ich allerdings auf den Bereich Steuern und Finanzmärkte, weshalb ich mich auch im Untersuchungsausschuss zu Wirecard eingebracht habe.

Steuern erhöhen oder neue Schulden?

Weder noch. Wir sind als FDP ganz klar dafür, die Schuldenbremse im Grundgesetz einzuhalten. Im Rahmen des Möglichen wollen wir als FDP auch steuerlich entlasten.

Tesla oder E-Smart?

Für mich der E-Smart. Andernfalls sollte ich hier wohl lieber weggehen.

Florian Toncar

1979

in Hamburg geboren, in Weil im Schönbuch aufgewachsen

1999

Abitur am Goldberg-Gymnasium in Sindelfingen

ab 2000

Jura-Studium in Regensburg, Cambridge und Heidelberg; 2012 Promotion

2005 bis 2013

Mitglied des Bundestages; bei der ersten Wahl mit 24 Jahren jüngster Abgeordneter Deutschlands

2014 bis 2017

Durch das Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde 2013 war Toncar in der internationalen Wirtschaftskanzlei Freshfields in Frankfurt am Main tätig

2017

Wiedereinzug ins Gremium und Ernennung zum Fraktionsgeschäftsführer.