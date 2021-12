Bürgermeisterwahlen in Weil der Stadt Walter ist kein Amtsverweser mehr

Weil der Stadt - Exakt 400 Tage nach seinem Amtsantritt im November vergangenen Jahres endet Christian Walters Zeit als sogenannter „Amtsverweser“. Das verkündet der Weiler Rathauschef auf seinem Instagram-Kanal. Wegen einer laufenden Anfechtung der Bürgermeisterwahlen in Weil der Stadt am 2. und 16. August 2020 hatte Walter in seiner Funktion als Amtsverweser bisher kein Stimmrecht im Gemeinderat.