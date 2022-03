Bürgermeisterwahl in Weissach Töpfer wehrt sich gegen Erklärung der Fraktionen

Mit einer gemeinsamen Erklärung hatten sich am Mittwochabend die beiden Weissacher Gemeinderatsfraktionen der Grünen und der Unabhängigen Liste (UL) dafür ausgesprochen, möglichst zügig einen Termin für die in diesem Jahr anstehende Bürgermeisterwahl in der Porsche-Gemeinde festzulegen – einen entsprechenden Antrag, dies in der März-Sitzung des Gemeinderats zu behandeln, hätten laut Erklärung alle vier Fraktionen gemeinsam eingereicht. Dass die Fraktionen rechtzeitiges Handeln der Verwaltung fordern, stößt bei Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) nun auf Unverständnis.