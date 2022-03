Fraktionen wollen Wahl vor Sommerferien

In einem Antrag an die Gemeindeverwaltung pochen die vier Fraktionen auf ein schnellstmögliches Festlegen des Termins. Das soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 28. März passieren. Auch einen Terminvorschlag haben die Fraktionen: Wahltag soll der 3. Juli sein, die Stichwahl am 24. Juli. „Damit soll noch vor der Sommerpause Klarheit geschaffen werden, wer im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger zukünftig Weissach und Flacht führt und gestaltet“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Grünen und der Unabhängigen Liste (UL).