Familienunternehmen in Weissach Wöhr-Tours hört langsam auf

Rund 100 Beschäftigte

„Bestehende Vertragsverpflichtungen, besonders im Verkehr mit den erfolgreichen Linien 634, 635, 636 und 637, wird das Unternehmen selbstverständlich erfüllen“, versichert Wöhr-Kühnemann. „Auch werden wir dabei mitwirken, dass die Linien danach in gewohnt zuverlässiger Weise von einem anderen Unternehmen weitergeführt werden.“ An künftigen Ausschreibungen des öffentlichen Liniennetzes werde man sich aber nicht mehr beteiligen.

Durch die fünfjährige Übergangsphase sei sichergestellt, dass das Personal, für Wöhr arbeiteten in guten Jahren rund 100 Menschen, „langsam heruntergefahren“ werden kann. Viele langjährige Mitarbeiter sind nach Angaben der Chefin bereits im Ruhestand, andere hätten nun genügend Zeit, sich umzuorientieren oder gehen ebenfalls in den kommenden Jahren in Rente.

Neues Quartier auf einem Hektar

Bleibt noch die Frage, was mit dem Betriebsgelände geschehen soll. „Bei den Gesprächen in unserer Familie wurde die Idee geboren, die Fläche für eine mögliche Nachnutzung als Wohnquartier zu untersuchen“, erklärt Wöhr-Kühnemann. Getragen von dieser Idee sei der Kontakt mit der BB Wohnbau Böblingen entstanden, die in Weissach derzeit ein Quartier mit 16 Wohnungen herstellt.

,,Das Betriebsgelände von Frau Wöhr war für uns natürlich interessant, und von unserem aktuellen Vorhaben in Weissach wissen wir, dass die Nachfrage nach Wohnraum hier groß ist“, sagen Barbara Falkenberg-Bahr und Claus Falkenberg, die beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Bauinvestors. „Wir haben in konstruktiven Gesprächen starke Lösungsansätze gefunden, die Lust auf das Bebauungsplanverfahren und die Entwicklung des Grundstücks machen.“

Startschuss gefallen

Auf einer Fläche von rund einem Hektar soll auf dem Wöhr-Grundstück für verschiedene Zielgruppen ein attraktives Wohnquartier geschaffen werden. Der Gemeinderat stimmte dem Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan einstimmig zu, was den Startschuss für das neue Wohngebiet darstellt.