Bürgerheim Weil der Stadt Ein Pflegeheim in Premiumlage

Für die Planer war es kompliziert, den Neubau in die Lage neben der historischen Stadtmauer zu integrieren. Jetzt sind die beiden Gebäude so ausgerichtet, dass der Zwischenraum den Blick zum Rabenturm freilässt, erklärt der Architekt Roland Haehnel vom Stuttgarter Büro „Steinhoff/Haehnel“. „Im Inneren wollten wir die Grundidee von Alten-WGs verwirklichen“, sagt er. Die Zimmer werden nicht in langen Fluren angeordnet, sondern in Form verschiedener Zonen.

Ende 2021 soll der Neubau fertig sein, dann wird die Keppler-Stiftung als Betreiberin des Pflegeheims einziehen. Die katholische Stiftung mit Sitz in Sindelfingen betreibt bislang schon das Bürgerheim auf dem Heinrichsberg, das aber nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspricht. Eine Sanierung hätte sich nicht mehr gelohnt. „Wir freuen uns, dass wir ein zeitgemäßes Angebot hier neu gestalten können“, sagt deshalb Andreas Kuhn, der Vorstand der Keppler-Stiftung.

Was lange währt...

Seit vielen Jahren schon ist man in Weil der Stadt auf der Suche nach einem Ersatzstandort für das Bürgerheim. Im Februar 2012 präsentierte der damalige Bürgermeister Hans-Josef Straub die Pläne eines Neubaus auf dem Gelände der Villa Haag in der Jahnstraße. Eine Bürgerinitiative protestierte daraufhin und sammelte 750 Unterschriften. Unter dem neuen Bürgermeister Thilo Schreiber beschloss der Gemeinderat im Januar 2013, die Jahnstraße aufzugeben und das Pflegeheim auf den Brühlwiesen anzusiedeln. Weil der dortige Standort unter Natur- und Landschaftsschutz steht, waren aufwenige Genehmigungsverfahren nötig.

Zuletzt hatte das Landratsamt zum Beispiel noch Bedenken, was den Lärmschutz angeht, der von der Gaststätte im katholischen Gemeindehaus ausgeht. „Daran wäre es fast gescheitert“, berichtet der Weiler Beigeordnete Jürgen Katz (Freie Wähler). Auch der Bürgermeister ist froh, dass es jetzt trotz aller Widerstände losgeht. „Das ist jetzt unser Geschenk kurz vor Weihnachten“, sagt Thilo Schreiber.