Bürgeramt in Leonberg Tote Telefone und lange Schlangen

Krankheitsausfälle im Rathaus

Erschwerend kommt hinzu, dass der Teamleiter des Ausländer- und Bürgeramtes seit längerer Zeit krankheitsbedingt die Führungsaufgaben nicht mehr wahrnehmen könne. Die Folgen: „Betriebsablaufstörungen und Verluste in der Dienstleistungsqualität, da den Beschäftigten eine fachkompetente Anleitung fehlt“, analysiert die Stadt den Ist-Zustand.

Der jetzige Teamleiter geht Ende Oktober wegen Schwerbehinderung in den Ruhestand, die Stelle soll „frühestmöglich“ neu besetzt werden, sodass der Amtsinhaber die neue Kraft noch einarbeiten kann.

Ein neues Terminvergabe-System

Mit einem neuen System der Terminvergabe will das Bürgeramt in Leonberg die Wartezeiten verkürzen. Die zweigleisige Praxis der Bedienung mit und ohne Termin habe sich nicht bewährt, da es immer lange Warteschlangen gegeben habe. Angesichts von bis zu 100 E-Mails am Tag sei auch die Online-Terminvergabe problembehaftet: Eine Mitarbeiterin ist ausschließlich damit beschäftigt, Termine im 15-Minuten-Takt zu koordinieren.

Künftig sollen die Bürger über die städtische Webseite ihre Anliegen, etwa das Abholen von Papieren oder Anträgen, vorab buchen. Entsprechend werde die Dauer angepasst. Ausweispapiere können zudem über am Ausweisterminal abgeholt werden. Das Team des Bürgeramtes wird gerade für das neue System geschult.