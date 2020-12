Marktplatz Leonberg Was wird aus dem Alten Rathaus?

Bürgermeister Klaus Brenner begutachtet mit zwei Experten den Gewölbekeller des Alten Rathauses. Foto: factum/Granville

Die Verwaltung unter dem damaligen Oberbürgermeister Bernhard Schuler sprach sich für einen Anbau im Hinterhof aus. Dadurch hätte das gesamte Ordnungs- und Bürgeramt bleiben können, aber es wäre zusätzlicher Platz geschaffen worden für Kultur- und Sportamt sowie den i-Punkt und Fahrstuhl. Der Gemeinderat entschied sich für die günstigste Neubau-Variante und die bedeutete, dass am Alten Rathaus alles so blieb wie bisher.

Eine Entscheidung, die der aktuelle OB heute kritisch sieht. „Ob sich damals alle bewusst waren, dass eine Sanierung heute viel teurer ist?“, sagt Martin Georg Cohn. Zudem sei das neue Rathaus voll. Die Aufteilung sei nicht mehr ideal, da die Aufgaben vielfältiger geworden seien und es mehr Mitarbeiter gebe. „Wir haben schon Besprechungsräume zu Büros umfunktioniert“, berichtet Cohn.

OB denkt über moderne Arbeitsmodelle nach

Die Corona-Pandemie habe Erleichterung gebracht, Stichwort Homeoffice. Und den Rathaus-Chef auf neue Ideen. Etwa mobile Arbeitsplätze für Mitarbeiter ohne Publikumsverkehr. „Oder ein Servicemobil fürs Bürgeramt, dass zu den Bürgern kommt statt umgekehrt“, sagt der OB.

„Das neue Rathaus ist quasi mit null Reserve gebaut worden“, sagt auch der Baubürgermeister. Und stellt ebenso die Entscheidung des Gemeinderates in Frage. „Man muss sich fragen, ob das Kultur- und Sportamt mit i-Punkt hier am richtigen Platz ist“, meint Brenner, der aber zu bedenken gibt, dass die Entscheidungen 2013 sehr schnell getroffen werden mussten wegen der Brandschutzprobleme im vorherigen Rathaus am Belforter Platz.

Erst muss ein Konzept her

Auch diesmal könne man beide Standorte nur gemeinsam betrachten. „Die Frage ist: Lassen wir es so oder nehmen wir jetzt Geld in die Hand, um das Alte Rathaus zukunftsfähig zu machen“, sagt Cohn. Langfristig komme man wohl besser weg, wenn man früher als später die Initiative ergreift. Jetzt heißt aber nicht von jetzt auf gleich. Denn zum einen müsse erst ein Konzept her. Zum anderen: „Wir haben mit der Stadthalleund der alten Schuhfabrikerst einmal zwei sehr kostenintensive Projekte vor uns“, sagt der OB. Doch das Alte Rathaus komme in der Prioritätenliste gleich dahinter.

Die Diskussion über dessen Zukunft müsse dann in zwei oder drei Jahren im Gemeinderat geführt werden. „Das ist dann eine Diskussion, was in zehn bis 15 Jahren umsetzbar ist“, verdeutlicht Martin Georg Cohn den Zeitrahmen. Ob das historische Rathaus bis dahin noch durchhält? Ein Statiker, der nach dem Wasserrohrbruch beauftragt wurde, hat zumindest am Kellergewölbe deswegen keine Schäden feststellen können.