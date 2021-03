Schmale Schlitze im Bodenbelag

In Malmsheim wird ein beschleunigter Ausbau in Mindertiefe zum Einsatz kommen, heißt es in der Mitteilung des Zweckverbands. Diese neue Verlegemethode für den Glasfaserausbau sei achtmal schneller und um bis zu 30 Prozent günstiger als das herkömmliche Tiefbau-Verfahren. Denn dabei müssen für das Verlegen der Glasfaser keine Gräben ausgebaggert werden, stattdessen werden schmale Schlitze in den Bodenbelag gefräst.