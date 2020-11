Glasfaser in Renningen Noch 150 Malmsheimer fehlen für schnelles Internet

70 Prozent der Vorvermarktungsquote

400 Bürger haben sich, Stand Montag, fest für einen Glasfaseranschluss der Telekom entschieden, das entspricht mehr als 70 Prozent der Vorvermarktungsquote, so der Telekom-Sprecher. „Übrigens zeigt sich aus der Erfahrung in anderen Kommunen, dass Rückmeldungen beziehungsweise Anträge aus der Bürgerschaft auch während der Ausbauarbeiten der Telekom eingehen“, berichtet der Bürgermeister. „Wenn man die Baustelle sieht, kommen normalerweise weitere Reaktionen.“ Ob die Entwicklung der Zahlen in Malmsheim mit denen anderer Kommunen vergleichbar ist, dazu konnte die Telekom keine Angaben machen. „Die Kommunen sind untereinander nicht vergleichbar“, sagt der Sprecher der Telekom. Handelt es sich um ländliche oder städtische Gebiete, wie hoch ist der Anteil an Hausverwaltungen oder Wohnungswirtschaftsunternehmen? All das beeinflusse die Art der Rückmeldungen.