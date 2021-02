Im nächsten Schritt beginnt die Bauplanung. Wenn alles nach Plan läuft, startet der Tiefbau in den nächsten zwölf Monaten. Nach Abschluss können bis zu 126 Unternehmen Glasfaser-Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Up- und Download buchen. „Die in Renningen geplanten Glasfaser-Anschlüsse sind zehnmal leistungsstärker als das schnellste VDSL“, kündigt Vodafone an. „Und solche Leistungsreserven sind auch notwendig.“ Denn in den kommenden fünf Jahren würden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen. „DSL reicht dafür nicht mehr aus.“