Betrugsmasche im Kreis Böblingen Schockanruf: Falsche Ärzte wollen Geld

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg registriert auch in der Region Leonberg verstärkte Aktivitäten von Telefonbetrügern, die sich als Mitarbeiter von Kliniken ausgeben. Ihre Opfer konfrontieren sie mit der Nachricht, dass ein Verwandter in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde. Letzte Hoffnung bestehe in einem teuren Medikament, für das der Angerufene aufkommen soll. Damit verbunden ist oft eine Summe im fünfstelligen Bereich.