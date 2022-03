Bauvorhaben in Hemmingen Neues Gesicht für die Ortsmitte

Zwar hatte die CDU – wie die SPD – 2018 per Antrag zum Haushalt einen Wettbewerb gefordert, erweitert um den „Parkplatz Adlergasse“. Der Antrag sei aber von einem ergebnisoffenen Wettbewerb ausgegangen, hatte Martin Pfeiffer damals ausgeführt. So habe der Gemeinderat im Mai 2021 in nichtöffentlicher Sitzung gegen die Stimmen der CDU den Auslobungstext für einen Investorenwettbewerb zur Gestaltung der Ortsmitte beschlossen. Die Festlegung des Textes, so ein Teil der Kritik der CDU, die auch Bürgerbeteiligung wünschte, umfasse nur ein Teilgebiet und lasse bezüglich der Nutzung oder alternativer Ideen keinen Spielraum.