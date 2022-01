Haushalt in Hemmingen Die Ortsmitte wird aufgehübscht

Mehr Gastronomie im Ortskern

In diesem Zusammenhang gerät die Hauptstraße 4 in den Fokus: Das Gebäude soll einer Tiefgarage mit öffentlichen Parkplätzen sowie darüber einem Wohn- und Geschäftshaus weichen. Wobei die Geschäfte eher Gastronomie sein sollen, sagt Thomas Schäfer mit Blick auf eine „Mini-Fußgängerzone“ in dem Areal. Der Architektenwettbewerb, dessen Start der Gemeinderat im März vergangenen Jahres beschlossen hat, sei „in den letzten Zügen“. Bald will die Verwaltung mit Informationen zu den Preisträgern an die Öffentlichkeit gehen.