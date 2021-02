Doch auch Buslinien müssen andere Routen fahren, teilt die Stadtverwaltung Leonberg mit. In der Zeit der Vollsperrung wird die Linie 651 über Ditzingen umgeleitet. In Höfingen entfallen die Haltestellen Rathaus und Am Schlossberg in beiden Richtungen. Als Ersatzhaltestelle wird die Haltestelle Hirschlanderstraße angeboten. In der Innenstadt entfällt die Haltestelle Strohgäustraße in beiden Richtungen. Ersatzhaltestelle ist die Haltestelle Feuerbacher Straße.