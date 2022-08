Bauprojekte in Ditzingen Mehr bezahlbarer Wohnraum und mehr Kita

Das im Februar 2019 vom Gemeinderat abgesegnete Dokument sieht vor, dass Ditzingen moderat wächst. Bis zum Jahr 2035 soll die Zahl der Einwohner um 1300 auf dann rund 26 300 steigen. Dafür sind jedes Jahr im Schnitt 66 neue Wohneinheiten erforderlich. Ein Viertel der Neubauten inklusive dem kommunalen Wohnungsneubau muss geförderter beziehungsweise bezahlbarer Wohnraum sein.

Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau

In den sozialen Wohnungsbau wieder eingestiegen ist Ditzingen mit dem Projekt in der Höfinger Straße 9. Die Baugenossenschaft Zuffenhausen baut dort 24 öffentlich geförderte Wohnungen in zwei Häusern. Dies war – auch nach Jahrzehnten – das erste Objekt, das der Gemeinderat gezielt dem sozialen Wohnungsbau zuführte. „Die Vermarktung läuft, einzelne Wohnungen sind noch frei“, sagt der Geschäftsführer Bernd Heinl. Der Einzug ist für November vorgesehen. Vor zwei Jahren stand auch fest, dass die Hälfte der geplanten 14 Wohnungen auf dem Johanneshaus-Areal an der Ecke Korntaler Straße/Knielstraße gefördert sein soll. Hier ist man laut Schmukal allerdings erst in der Planungsphase.

Für die Jüngsten wird im Stadtteil Heimerdingen die Kita Neue Straße erweitert – für 360 000 Euro. Bisher bestand die Einrichtung aus dem Gebäude der Kita und einem getrennt stehenden Haus mit zwei Wohnungen. Letzteres wird nun für den Kindergarten umgenutzt und später mit einer Kleinkindergruppe für maximal zehn unter Dreijährige belegt. Die Arbeiten werden jetzt dann ausgeschrieben. Fertig sein soll alles im nächsten Frühjahr.

Umbau, Kernsanierung und Erweiterung in Schöckingen

Deutlich teurer als Heimerdingen, aber auch als geplant – nach aktuellem Stand rund 3,8 Millionen Euro – werden Umbau, Kernsanierung und Erweiterung der Kita im kleinsten Stadtteil Schöckingen. Los ging es bereits vor einem Jahr, weshalb die Stadtverwaltung die Baumaterialien schon bestellt und weitgehend auch geliefert bekommen hat. „Wir haben Glück“, sagt Robert Plasa, Mitarbeiter der Abteilung technisches Gebäudemanagement, mit Blick auf weiter teure Baustoffe und anhaltende Lieferengpässe. Er sei „guter Dinge“, dass der Hochbau noch im Herbst fertig werde. Die Außenanlagen folgen im Frühjahr, danach kommt der Umzug ins neue Gebäude.

Vom Altbau, der in großen Teilen aus dem Jahr 1970 ist, wurden das Erdgeschoss bis auf die Bodenplatte abgebrochen und das Untergeschoss entkernt, beide Geschosse werden erweitert. Das Erdgeschoss wird in Holzbauweise errichtet. Die Kindertageseinrichtung mit dann Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Standard KfW-Effizienzgebäude-55 – der bringt eine halbe Million Euro Förderung – , hat einmal Platz für zwei Krippengruppen und drei Ü-3-Gruppen. „Der technische Standard steigt“, sagt Robert Plasa.

Alles neu in der Lehmgrube

An der Lehmgrube in der Kernstadt soll gleich eine ganz neue Kita entstehen. Die kommt statt einer vorübergehenden Containeranlage für die Kinder der Kita Korntaler Straße beim Johanneshaus, die sich verändert – und bleibt auch wegen der steigenden Nachfrage nach Kitaplätzen. Eine Machbarkeitsstudie liegt schon vor, sie beziffert die Kosten auf rund 5,2 Millionen Euro. Dieses Jahr soll ein Betreuer für das Vergabeverfahren und den Planungswettbewerb beauftragt werden und das Verfahren begonnen.