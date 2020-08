Bauprojekt in Ditzingen Ein Schritt zu mehr günstigem Wohnraum

Ditzingen - Auch Menschen mit schmalem Geldbeutel sollen in Ditzingen leben können. Mit dem Bauprojekt in der Höfinger Straße 9 in der Kernstadt setzt die Kommune ihr Vorhaben, mehr erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, weiter um. Die Bebauung des Areals sei nicht nur ein weiterer Schritt zur Entwicklung der Innenstadt, sagt der Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) beim Spatenstich am Mittwochabend. Das Projekt bedeute auch den Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau in Ditzingen. „Es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, den sozialen Wohnungsbau zu aktivieren.“ Damit entspreche das Vorhaben „in besonderem Maß“ den wohnungspolitischen Zielsetzungen der Stadt, zusätzlichen Wohnraum zu vertretbaren Preisen bereitzustellen.