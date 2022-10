Baugebiet in Gerlingen Klimafreundlich statt klimaneutral

Das Neubaugebiet Bruhweg II ist die letzte große zusammenhängende Fläche, die in Gerlingen bebaut werden kann. Platz für 700 Menschen sowie Gewerbe soll das knapp 13 Hektar große Viertel in Zukunft bieten. Angesichts der klimapolitischen Herausforderungen will Gerlingen das Quartier nun so klimafreundlich wie möglich entwickeln.