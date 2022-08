Bauen in Leonberg Wohnquartier Schützenrain: Jury tagt

Das Preisgericht für das Investorenauswahlverfahren, wie es offiziell heißt, tagt unmittelbar nach den Sommerferien, am 15. September. In dem Gremium werden die Entwürfe begutachtet, wie das Gebiet am Nordhang des Engelbergs oberhalb der Feuerbacher Straße einmal aussehen könnte.