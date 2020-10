Wohnungsbau in Leonberg Der Kompromiss kann Gestalt annehmen

Im Planungsgebiet „Unterer Schützenrain“ ist noch ein weiterer Ideenteil enthalten. Hier will die Stadt selbst gegenüber der Bestandsbebauung Familienhäuser bauen. Damit liegt sie fast auf der Linie von Ronald Ziegler (Grüne). Der Höfinger ist, entgegen der Meinung seiner Fraktion, dafür, dass die Stadt das gesamte Gebiet selbst bebauen sollte. Nur so könnte sie preisgünstigen Wohnraum anbieten. Ein Investor hingegen werde fünf Millionen Euro an dem Projekt verdienen, die dann aus der Stadt herausfließen.

Meinungen im Rat gehen weit auseinander

Auch die Freien Wähler hatten sich im Vorfeld für ein stadteigenes Projekt am Schützenrain ausgesprochen. Sie wollten an der „Berliner Straße“ hochwertiges Wohnen möglich machen und den Erlös verwenden, um bezahlbaren Wohnraum am „Unteren Schützenrain“ zu schaffen. Wie weit die Vorstellungen auseinander gingen, bis ein Kompromiss auf dem Tisch lag, zeigt auch, dass die CDU ursprünglich einen Architektenwettbewerb wollte, während Gitte Hutter (Linke) meinte, eine Wohnungsbaugenossenschaft sei der geeignete Partner und nun auch mit dem Vorschlag kam, auch einen Ideenteil für Alterspflege einzubauen.

Letztlich hat sich das Gremium mit großer Mehrheit für Investorenauswahlverfahren für beide Gebiete ausgesprochen. Das heißt, die städtischen Grundstücke werden an die ausgewählten Investoren verkauft. Die erschließen, bebauen, vermieten oder verkaufen die Wohnungen. Der bezahlbare Wohnraum wird über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Mit der Organisation des Auswahlverfahrens für die Investoren hat der Gemeinderat auf seiner Sitzung in der Stadthalle das Büro Drees und Sommer beauftragt. Dieses wird auch die erforderlichen Gutachten als Grundlage dafür in Auftrag geben.