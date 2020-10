Basketball in Leonberg Der SV will wieder vorne mitmischen

Der Kader des SV Leonberg/Eltingen ist weitgehend zusammen geblieben. Der werdende Vater Erkan Yilmaz setzt momentan andere Prioritäten in der Familie und hat sich vorerst aus der Mannschaft ausgeklinkt. Nicht mehr dabei ist Dimitrios Michailidis, der zuletzt nur noch sporadisch da war. Topscorer Jochen Mikait wollte eigentlich seine Karriere ausklingen lassen, machte trotzdem die etwas verkürzte Saisonvorbereitung mit und fühlt sich richtig fit für weitere Herausforderungen in der Landesliga. Dass er noch immer Spaß am Basketball hat, bewies er mit seinen 17 Punkten zum Auftakt in Ingelfingen. Nur zwei Akteure im SV-Team waren an diesem Tag besser, was die Punkte-Ausbeute betrifft: Dimitrios Androutsopoulos steuerte 19 Zähler zum Gesamtergebnis bei, Stephan Illg 18.