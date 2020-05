Basketball Ein sportliches Finale wird es definitiv nicht geben

Großes Interesse an dieser Regelung hat vor allem der SV Leonberg/Eltingen um Trainer Niko Tokas, der sich nach zuletzt neun Siegen in Folge auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben hatte und dort punktgleich ist mit dem Spitzenreiter SV Hellas Esslingen. Zum Showdown – vorausgesetzt beide Teams hätten ihre restlichen Partien noch gewonnen – wäre es beim Heimspieltag des SV Leonberg/Eltingen gegen den Tabellenführer gekommen. Die Tokas-Truppe, die das Hinspiel in Esslingen mit 74:117 verloren hatte, wäre im Falle eines Sieges als Aufsteiger direkt in die Oberliga durchmarschiert. Der SV befürwortet nach wie vor eine sportliche Entscheidung, um seine Aufstiegschance in die Oberliga noch nutzen zu können. Zumal die Relegation für den Zweitplatzierten in dieser Ausnahmezeit nicht stattfindet.