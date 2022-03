Ausstellung in Leonberg Galerieverein hat dieses Jahr Großes vor

Leonberg - Nachdem in den beiden vergangenen Jahren Ausstellungen im Galerieverein Leonberg auf Grund der Coronapandemie ausfallen mussten oder digital abliefen, sind die Verantwortlichen zu Beginn dieses Jahres guter Hoffnung gewesen. Und tatsächlich: Die erste Ausstellung in diesem Jahr konnte wieder vor Ort in der Scheune in der Zwerchstraße besucht werden, und die Führung, die zu der Ausstellung angeboten wurde, war sehr gut frequentiert.