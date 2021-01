Galerieverein Leonberg Persönliche Dokumente eines Jahres

Nationale und internationale Preise

Isabelle Hannemann wurde 1979 in Heidenheim an der Brenz geboren. Sie studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart und an der Accademia di Belle Arti di Brera in Mailand. Sie wurde mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Hannemann lebt und arbeitet in Leonberg.

In den Räumen des Galerievereins Leonberg in der Hirschstraße finden jährlich sechs bis sieben Kunstausstellungen statt, die die Stadt und der Verein im Wechsel veranstalten. Den ersten virtuellen Rundgang – ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie – hat es Ende des vergangenen Jahres gegeben. Auf der Internetseite des Vereins konnte da die Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerinnen Nina Joanna Bergold und Barbara Rösch digital besucht werden.

Kunst trägt zur Lebensqualität bei

Im Sommer 1996 gründeten kunstinteressierte Bürger den Galerieverein Leonberg. Der Verein, der heute mehr als 400 Mitglieder hat, hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Leonberg die denkmalgeschützte und im Besitz der Stadt befindliche Scheune in der Altstadt zu einem „Haus für die Kunst“ umgebaut. Der Galerieverein sieht es als seine Aufgabe an, die bildende Kunst zu fördern sowie die Kulturwerte in Leonberg zu pflegen und zu erhalten. Die Grundeinstellung, die dahinter steht, ist, dass Kunst in besonderem Maße zur Lebensqualität beiträgt. Die Konzeption der Ausstellungen im Galerieverein sieht sowohl die Präsentation von Gegenwartskunst als auch von Arbeiten der jüngeren Vergangenheit vor. Dabei werden Werke lokal, regional und überregional bekannter Künstler ausgestellt.