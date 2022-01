Ausstellung im Galerieverein Leonberg Die Natur wird reinszeniert

Ausstellung im Galerieverein ist auch Retrospektive

Ried, der vor seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart das Handwerk des Holzbildhauers erlernt hat, zeigt in der Ausstellung in Leonberg auch frühere Arbeiten. In gewisser Weise sei es eine Retrospektive, sagt Ried. Die Einführungsrede ist am Sonntagmorgen zur Eröffnung zu hören und wird um 14 und 16 Uhr noch einmal wiederholt. Die Ausstellung ist bis zum 6. März jeweils mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.