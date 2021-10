American Football Heidelberg Hunters erlegen die Alligators

Erfahrene Stammkräfte fehlen verletzungsbedingt

„Wenn zwei, drei tiefe Pässe einen halben Meter kürzer kommen, machen wir vielleicht noch einen Touchdown“, trauerte Fabian Hoyer verpassten Chancen nach. Dass mit den verletzungsbedingt fehlenden erfahrenen Stammkräften wie Lukas Dank, Marcel Grandi und Tobias Egeler vielleicht mehr drin gewesen wäre, wollte der Head Coach nicht abstreiten, gleichzeitig aber auch nicht als Grund für die Niederlage anführen.

Noch eine Aufstiegschance über die Relegation

Nach zwei Aufstiegen in Folge haben die Leonberg Alligators immer noch die Chance, diese Serie fortzusetzen. Das letzte Ligaspiel bei den Neckar Hammers in Schwenningen am kommenden Wochenende steht zwar noch aus, der zweite Platz und damit die Aufstiegsrelegation ist dem Club aber nicht mehr zu nehmen. Gegner in Hin- und Rückspiel wird der Drittletzte der Oberliga Baden-Württemberg – voraussichtlich die Tauberfranken Wolfpack aus Bad Mergentheim – sein. Spieltermine sind das Wochenende 6./7. November sowie der 20. November.