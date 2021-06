Altkreis-EM-Trio Aus dem Hintergrund müsste Goretzka...

Und irgendwie scheinen unsere drei Trainer-Experten die Berg- und Talfahrt der Nationalelf genau so mitzumachen. Mit dem Portugal-Spiel ging’s mit den Einschätzungen und Voraussagen deutlich nach oben. Was folgte, war der Rückfall in scheinbar schon vergessene Zeiten. Lisa Lang, Lothar Mattner und Wolfgang Lamitschka tippten allesamt auf einen sicheren Sieg gegen Ungarn, und das auch noch ohne Gegentor. Nicht ganz getroffen. Vielleicht hatte sich unser Trainer-Trio blenden lassen. Ernüchterung und Enttäuschung sind groß. „Wir sind wieder in alte Muster verfallen“, sagt Lisa Lang. „Es kann doch nicht unser Anspruch sein, bei einem 2:2 gegen Ungarn auf Zeit zu spielen, um weiterzukommen.“ Einmal angefangen, redet sich die 28-Jährige fast in Rage. „Musiala hat in fünf Minuten mehr gemacht als alle anderen, die da vorher rumgestolpert sind.“