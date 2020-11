Fußball beim TSV Münchingen Die Masterarbeit als Sprungbrett zum VfB Stuttgart?

Online sind dann in der Woche gemeinsame Zirkeleinheiten sowie Videoanalysen angesagt. Noch in der Saison 2018/2019 hatte der TSV Münchingen erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft. Umso erstaunlicher sind die Frauen in der aktuellen Runde aus den Startlöchern gekommen. Für Trainerin Lisa Lang, die das Team die zweite Saison trainiert, eine schöne Momentaufnahme. Ihr Wunsch ist, falls die Saison zu Ende gespielt wird, der Klassenerhalt. Denn nur so hätten die B-Jugendlichen, die in der Oberliga – die zweithöchste Klasse in Württemberg – auch einen Anreiz, beim TSV zu bleiben. „Das Problem unserer noch jungen ersten Mannschaft ist mangelnde Konstanz und ein dünner Kader. Umso stolzer bin ich auf mein Team, dass wir so gut dastehen“, sagt die 28-Jährige aus Gerlingen, die eigentlich gar nicht die Trainerlaufbahn einschlagen wollte, sondern als Spielerin große Träume hatte.