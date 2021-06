Altkreis-EM-Trio Bundestrainer? Es kann nur einen geben

Alles möglich von Platz eins bis vier

Was das alles für die entscheidende Partie am Mittwoch gegen Ungarn heißt? „Aktuell ist die Situation so, dass Deutschland in der Gruppe auch noch Letzter werden kann“, sagt Lothar Mattner. Will heißen: Es ist noch gar nichts gewonnen. Wie Lisa Lang tippt auch er auf einen 2:0-Sieg. Beide sind sich einig, dass endlich auch mal wieder hinten die Null stehen muss. Zum letzten Mal war das beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (1:0) im März der Fall.