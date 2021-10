Umleitung über die B 464

Die Umleitung von Leonberg in Richtung Calw führt über die B 464 in Richtung Magstadt, von dort weiter in Richtung Weil der Stadt und zurück auf die B 295. Diese Umleitung gilt auch für Fahrer, die aus Böblingen in Richtung Calw fahren. Die Rampenauffahrt vom Kreisel Magstadter Straße in Renningen auf die B 295 ist in Richtung Calw nicht möglich. Von Calw in Richtung Stuttgart und Leonberg werden Autofahrer bei Renningen Süd über Malmsheim und Perouse zur Autobahnanschlussstelle Rutesheim umgeleitet. Zeitgleich zu diesem Abschnitt wird eine Schadstelle auf der B 295 von Leonberg in Richtung Calw auf Höhe der Rampenabfahrt in Richtung Magstadt saniert. Da die Schadstelle halbseitig ist, kann der Verkehr in Richtung B 464 / Magstadt als Linksabbieger über die Kreuzung aufrechterhalten bleiben.