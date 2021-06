DRK bietet Sammeltransport an

Das DRK Rutesheim und Leonberg sowie die Sonnen-Apotheke und die Praxis Brodmann und Lohfink hätten sich bereit erklärt, gemeinsam mit der Stadt eine weitere Massen-Impfung durchzuführen. Zudem bietet das DRK an, für Menschen, die Hilfe benötigen, um zum Rathaus zu kommen, gegen eine kleine Spende einen Sammeltransport zu organisieren. Das ist möglich unter 01 52 / 36 52 68 70 oder per E-Mail an info@drk-rutesheim.de.