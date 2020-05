Wohnungsbau in Leonberg Bei der TSG rollen die Bagger noch im Mai

150 Wohnungen geplant

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Mirjam Kohler von Pandion. Das Immobilienunternehmen aus Köln, das bundesweit hochwertige Wohn- und Gewerbeobjekte entwickelt, hatte das alte Vereinsgelände an der Jahnstraße für rund 8,4 Millionen Euro erworben. Es will dort insgesamt zehn mehrgeschossige Wohnhäuser unterschiedlicher Form und Größe mit rund 150 Wohnungen errichten. 25 Prozent der Wohnfläche, so ist es mit der Stadt vereinbart, sollen als bezahlbarer Wohnraum ausgewiesen werden.