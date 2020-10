Wohnraum-Kümmerer im Kreis Böblingen Kommunen suchen günstige Mietwohnungen

In seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbands Böblingen im Gemeindetag begrüßt der Bondorfer Bürgermeister Bernd Dürr das Vorhaben. „Es ist erfreulich, dass das drängende Problem fehlenden bezahlbaren Wohnraums in den Gemeinden nun landkreisweit koordiniert angegangen wird. Interessierte Wohnungseigentümer können sich bei den Gemeinden melden.“ Das gilt nicht für Eigentümer in den Großen Kreisstädten, diese können sich an die jeweilige Wohnungsnotfallhilfe wenden. Menschen im unteren Einkommensdrittel, aber auch Transferleistungsempfänger, also Menschen, die von Hartz IV leben, sollen von dem Programm profitieren.