Eine „Mammutaufgabe“, wie das Landratsamt selbst in einer Analyse schreibt, wird die Wohnraumaktivierung in jedem Fall. Der Verband Region Stuttgart hat ausgerechnet, dass bis 2030 zusätzliche 14 600 Wohnungen im Kreis Böblingen nötig sind. Zugleich nimmt seit Jahren die Zahl der geförderten Wohnungen ab, da in den vergangenen Jahren viele ältere Bestände aus der Preisbindung gefallen sind – und „zu wenige neu gebaut wurden“, wie das Landratsamt analysiert.