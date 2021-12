Winterpause im Fußball Nichts geht mehr – oder doch?

Schon den ganzen Tag über hatte es ein reges Hin und Her zwischen den Heimerdinger Verantwortlichen und dem VfL Pfullingen, wo der TSV am Samstag hätte antreten sollen, gegeben. 2 G oder 2-G-plus für die Spieler, Zuschauer ja oder nein? Als schließlich alles geklärt war, kam das Aus am Abend. Das hätte nach Meinung von Uwe Sippel auch anders laufen können: „In Südbaden haben sie doch auch schon am Montag von der Verbandsliga abwärts alles abgesagt. Wenn wir in der Verbandsliga bei uns erst den 18. Spieltag gehabt hätten, hätte ich ja noch verstanden, so lange wie möglich zu warten. Aber wir haben doch, was alle wollten. 19 Spieltage sind rum. Selbst wenn jetzt abgebrochen werden würde, haben wir auf jeden Fall eine Wertung.“