Wimsheim Eine Ehrung für die klingende Visitenkarte

Der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau, war ebenfalls zu dieser besonderen Gemeinderatssitzung gekommen. „Schließlich ist das hundertjährige Bestehen eines Chores ein ganz besonderer Anlass, auf den man stolz sein kann“, sagte er. Der Verein habe nach so langer Zeit eine wechselhafte Geschichte hinter sich, aber die Musik selbst kenne ja auch Höhen und Tiefen. Der Wimsheimer Männerchor sei eine wertvolle Rarität, denn nur 15 Prozent aller Chöre seien noch reine Männerchöre. „Singen ist heute überwiegend Frauensache“, sagte der Landrat. Männerchöre hätten es schwer, Nachwuchs zu finden. Doch der Wimsheimer Verein sei ein wahres Multitalent, denn die Mitglieder spielten auch Theater und könnten leckere Maultaschen herstellen, die sie beim Straßenfest in Wimsheim verkaufen, wie er aus eigener Erfahrung wisse. „Sie sind die klingende Visitenkarte von Wimsheim“, rief er den Sängern zu.

Der Vereinsvorsitzende Joachim Kurz bedankte sich dafür, dass sein Chor in einer Gemeinderatssitzung gewürdigt wird. Es passe aber auch, weil es die Bürger seien, die den Verein mittragen. „Beim Blick in die Zukunft sehe ich auch Wolken am Himmel“, sagte Joachim Kurz. „Nicht nur wegen Corona, aber auch.“ Dass der Männergesangverein Freundschaft auch Spaß an moderner Musik hat, machte er zum Abschluss mit dem Song „Halleluja“ des bekannten Songwriters Leonhard Cohen deutlich.