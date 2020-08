Frischegrund II in Wimsheim Diskussion über Vergabe von preisgünstigen Bauplätzen

Inzwischen hat der Europäische Gerichtshof im Jahr 2013 entschieden, dass Gemeinden preisgünstiges Bauland nicht bevorzugt an Käufer vergeben dürfen, die eine besondere Bindung zur Gemeinde haben. Also etwa an Einheimische, auf jeden Fall nicht ohne eine Rechtfertigung durch das Allgemeinwohl. Deswegen wurden auf staatlicher Ebene Leitlinien für die Vergabe entwickelt, die den Gemeinden als Rahmenmodell dienen. Dieses passen sie an die örtlichen Verhältnisse an und konkretisieren es.