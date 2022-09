Wichtigkeit Ein vielseitiger Begriff

Der Schwerpunkt des OB

Und das macht es gerade am Engelberg so schwierig. Die Idee eines neuen Kongresszentrums, das die in die Jahre gekommene Stadthalle ersetzen soll, verschwindet gerade wieder still und leise in der Schublade. Von hehren Pläne einer Kulturmeile und grünen Bändern durch die Innenstadt ist ebenfalls nicht mehr viel zu hören. Dass aus der alten Schuhfabrik tatsächlich ein Begegnungszentrum werden könnte, glauben nur noch die größten Verfechter dieser Vision. Nicht, weil all das nicht schön oder sinnvoll wäre, sondern weil schlicht das Geld fehlt. Und weil, auch das gehört zur Wahrheit, erhebliche Mittel in das Zukunftsprojekt „Stadt für morgen“ fließen.