Leonberg - Beschädigte Scheiben in der Schellingschule statt Schampus und Schnittchen. Das Bergfest des Leonberger Oberbürgermeisters ist geprägt von den Niederungen des kommunalpolitischen Alltags. Am Mittwoch, wenn Martin Georg Cohn genau vier Jahre im Amt ist, leitet er die Sitzung des städtischen Sozial- und Kulturausschusses, in der auch der eingangs erwähnte Missstand zur Sprache kommt.