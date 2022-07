Weltcafé in Gerlingen Der Gastronom, der Gastgeber sein will

Der 40-Jährige öffnete vor etwas mehr als einem Jahr in Gerlingen in der Schulstraße das Weltcafé, in dem er auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung setzt. Konkret führt Carlos Dourado im Strohgäu fort, was er im Weltcafé am Stuttgarter Charlottenplatz mit Ludéric Belhadj und Reiner Bocka begonnen hat, unter dem Dach des Welthauses, in dem auch ein Weltladen ist. Dort hatte Carlos Dourado sich zurückgezogen, um sich ganz auf Gerlingen zu konzentrieren.