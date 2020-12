Weissach Von 2021 an müssen Katzen kastriert werden

In ländlicheren Gegenden ein Problem

Wie Wolf Eisenmann berichtet, leben diese Tiere vor allem in ländlicheren Gebieten des Landkreises. Neben Weissach sei das auch in Weil der Stadt und in Malmsheim der Fall und im Gäu in Deckenpfonn, Gäufelden und Jettingen.

Seit der Änderung des Tierschutzgesetzes vor sieben Jahren haben Kommunen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, eigene Verordnungen zu erlassen und die Kennzeichnung, Registrierung und Kastration von Katzen vorzuschreiben.

In Weissach müssen Besitzer ihre Tiere jetzt mit einem Chip und einer Tätowierung im Ohr versehen. So können Tierschützer und Ordnungsamtsmitarbeiter die Tiere besser zuordnen. In Weissach ist laut der Gemeinde vorgesehen, dass Mitarbeiter des Vollzugsdiensts künftig frei laufende Katzen kontrollieren. Wird ein Halter nicht innerhalb von zwei Tagen ausfindig gemacht, lässt die Kommune die Katzen kastrieren. Die Kosten von 90 bis 120 Euro muss der Halter zahlen.