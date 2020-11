Frei lebende Tiere in Mönsheim Katzen müssen unters Messer

Mönsheim - „Ich habe Katzen gern“, betont Simone Reusch, „aber eine Überpopulation von wild lebenden Katzen ist nicht gut.“ Die engagierte Sprecherin der Ortsgruppe Heckengäu des „Bunds für Umwelt und Naturschutz“ hat dabei das Elend dieser Tiere im Blick. Die frei lebenden, scheuen Tiere halten sich häufig in einer Gegend oberhalb des Ortes auf, besonders entlang der direkt an den Wald angrenzenden Buigenrainstraße, wo es in alten Scheunen, Schuppen und leer stehenden Häusern Unterschlupfmöglichkeiten gibt.