Weissach und Weil der Stadt Hier werden die Christbäume abgeholt

Weissach/Weil der Stadt - Wo mancherorts, etwa in Leonberg (wir berichteten), die traditionellen Christbaum-Sammelaktionen der Vereine ausfallen, wird anderswo – coronakonform – trotzdem fleißig gesammelt. Etwa in Weissach: Am Samstag, 8. Januar, ab 9.30 Uhr fahren die Jungscharen des CVJM durch die Gemeinde und entsorgen die Bäume gegen eine Spende von zwei Euro. Damit die Sammlung kontaktlos erfolgen kann, sollten die ausgedienten Christbäume vorher gut sichtbar am Straßenrand platziert werden. Die Spende kann beispielsweise – ebenfalls gut sichtbar – am Baum befestigt werden. Alternativ kann der Betrag auch überwiesen werden. Die Spenden gehen ohne Abzüge an das Kinderwerk Lima und das Yeha-Children-Center Adwa in Äthiopien.