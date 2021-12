Leonberg Wohin mit dem Christbaum?

Leonberg - Weihnachten steht vor der Tür – und in vielen Haushalten sind die Nordmanntanne, Fichte, Kiefer und Co. bereits eingezogen und bunt geschmückt. Für viele Menschen ist es unvorstellbar, die besinnlichen Feiertage ohne Christbaum zu genießen. Spätestens nach Kaspar, Melchior und Balthasars Besuch am 6. Januar ist dann aber Schluss – und der Baum muss weg. Die traditionelle Christbaumsammlung Anfang Januar durch die Vereine und vor allem deren Jugendorganisationen fällt coronabedingt fast überall erneut aus. Wohin also damit? Viele Bürgerinnen und Bürger in Leonberg fahren ihren Weihnachtsbaum an den Häckselplatz in Warmbronn. Damit der Andrang dort aber nicht zu groß wird, bietet die Leonberger Stadtverwaltung an vielen Orten in der Stadt zwischen Sonntag, 2. Januar, und Sonntag, 16. Januar, verschiedene Ablagemöglichkeiten an. Der städtische Baubetriebshof macht die Ablageplätze rechtzeitig kenntlich und entsorgt die Bäume anschließend.